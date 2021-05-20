Масочный режим вернулся в Ленобласть

Как сообщил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, на данный момент большая часть заболевших переносит коронавирус в лёгкой и бессимптомной формах.

В Ленинградской области снова начнут действовать минимальные ограничения по коронавирусу. Это связано с ростом заболеваемости в регионе, которая, правда, в основном выражается в лёгкой и бессимптомной формах. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Так, в медучреждениях региона вновь введут масочный режим. Аналогичное правило будет действовать в учреждениях соцзащиты для персонала при обслуживании на дому и проведении мероприятий с людьми пожилого возраста. Кроме того, работники образовательной и социальной сфер должны будут пройти экспресс или ПЦР-тест перед началом учебного года.

Как отметил Дрозденко, текущая ситуация с госпитализациями позволяет обходиться без "ковидных стационаров" на территории Ленобласти. В случае необходимости, койки для коронавирусных больных развернут на базе Кировской больницы.

Ранее мы сообщили о том, что масочный режим вернулся и в медучреждения Петербурга.

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