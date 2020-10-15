Возвращение домой убившей бабушку школьницы попало на видео

Девушка подозревается в убийстве 78-летней бабушки.

Возвращение ночью 15-летней петербурженки, которую подозревают в убийстве родной бабушки, попало на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Девушка поздней ночью возвращается в свою квартиру по улице Королева, она обходит дом с обратной стороны и топчется около подъезда, не решаясь зайти.

Утром 15 октября, стало известно, что накануне рано утром в полицию обратился пенсионер, который сообщил, что в квартире на Ланском шоссе нашёл окровавленное тело мёртвой жены 1942 года рождения. Также из квартиры пропали деньги и документы.

Видео: Piter.tv