Возле ТЦ на Стачек контейнеровоз на скорости влетел в Volkswagen Polo

В этот момент иномарка пропускала на "зебре" женщину с ребенком.

Днем 18 июня в Кировском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, контейнеровоз на полной скорости влетел в Volkswagen Polo возле торгового центра "Континент" на проспекте Стачек. В сети появилась фотография с места происшествия.

Свидетели ДТП рассказали, что иномарка остановилась, чтобы пропустить женщину с ребенком, которые переходили пешеходный переход. В этот момент большегруз врезался в транспортное средство. В результате у Volkswagen Polo очень сильно пострадала передняя часть кузова. Пешеходы отделались легким испугом. О состоянии водителей ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что сломавшийся тепловоз остановил движение на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: Мегаполис