Возле ТЮЗа появились два новых имени на "Аллее звезд"

Народная артистка России Татьяна Пилецкая также назвала это событие одним из важнейших в ее жизни.

На Пионерской площади возле ТЮЗа А. А. Брянцева звезды получили артист Александринского театра легенда театрального Петербурга народный артист России Николай Мартон, который стал лауреатом вышеназванной премии за 2018 год. А также артистка театра-фестиваля "Балтийский дом", народная артистка России Татьяна Пилецкая.

Как рассказал Мартон, это "чудо вдвойне, потому что происходит оно в день рождения Санкт-Петербурга, моего любимого города". Народная артистка России Татьяна Пилецкая также назвала это событие одним из важнейших в ее жизни. И по значимости сравнила его с тем днем, когда она впервые увидела знаменитого писателя Александра Куприна.

Фото: Вконтакте / ТЮЗ



