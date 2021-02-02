Возле Мосгорсуда начались задержания в связи с делом Навального

Полицейские задерживают прохожих и стоявших недалеко от здания суда.

Возле Мосгорсуда, где сегодня должно пройти слушание по замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный, начались массовые задержания. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

На видео видно, как полицейские задерживают прохожих и стоявших недалеко от здания суда. По сообщениям задержанных, в автозаке рядом с Мосгорсудом находится уже 26 задержанных, которым не говорят, какое правонарушение они совершили.

Ранее Алексея Навального завели в зал Мосгорсуда.

Видео: Telegram / Avtozak LIVE