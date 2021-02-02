Возле Мосгорсуда начались задержания в связи с делом Навального

Возле Мосгорсуда, где сегодня должно пройти слушание по замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный, начались массовые задержания. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
На видео видно, как полицейские задерживают прохожих и стоявших недалеко от здания суда. По сообщениям задержанных, в автозаке рядом с Мосгорсудом находится уже 26 задержанных, которым не говорят, какое правонарушение они совершили.
Ранее Алексея Навального завели в зал Мосгорсуда.
Видео: Telegram / Avtozak LIVE
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