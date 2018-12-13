Видео: на Дворцовой набережной кроссовер врезался в иномарку у пешеходного перехода

Виновник ДТП либо не успел проснуться, либо отвлекся на мобильный телефон.

В четверг, 16 мая, в центре Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях.

Как стало известно, авария случилась сутра на Дворцовой набережной, у съезда с Троицкого моста. На кадрах видно, как на дороге тормозится движение, и синий внедорожник врезается в затормозившую впереди иномарку.

В комментариях к записи, пользователи предположили, что виновник ДТП либо не успел проснуться, либо отвлекся на мобильный телефон. Судя по ролику в аварии никто не пострадал.

Ранее мы публиковали ролик с Московского шоссе, где столкнулись фура, легковушка и мотоцикл.

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"