Вожатые лагерей Выборга доказали свое мастерство

Выборгские вожатые приняли участие в ежегодном слете вожатских отрядов "Вожатское лето SPb.ru", который прошел 16 августа на территории ДОЛ "Зеркальный" в Выборгском районе. Как сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район", вожатые муниципальных лагерей Выборга успешно справились с предложенными заданиями, направленными на проверку профессиональных навыков и были отмечены призовыми местами.

По результатам конкурса авторских вожатских методических разработок в номинации "Отрядное дело" у Александра Суворова (ДОЛ "им. Ю. Гагарина") - 2 место.

В номинации "Социальный проект" лауреатом стала Екатерина Лукьянова (ДОЛ "Зелёный остров"), а Елена Кондратова (ДОЛ "Зелёный остров") заняла 2 место.

Лауреатом конкурса "Вожатский практикум" в номинациях "Вожатский танец" и "Вожатская песня" стал отряд "Спасалята", который также получил приз зрительских симпатий в конкурсе "Портретная галерея вожатских отрядов".

По словам директора АУ "ДОЛ" Елена Вотрина, уровень подготовки выборгских вожатых ничуть не уступает высоким стандартам вожатых из Северной столицы, а состязание между профессионалами по работе с детьми в этом году проходило на равных.

Впервые наши вожатые принимали участие в Слете пять лет назад. Тогда уровень подготовки выборгских отрядов отличался от коллег из Санкт-Петербурга. - директор АУ "ДОЛ" Елена Вотрина

Напомним, в Выборгском районе успешно функционирует автономное учреждение "Детские оздоровительные лагеря", в состав которого входят ДОЛ "Спутник", ДОЛ "Волна", ДОЛ "Зеленый остров", ДОЛ "им. Ю.Гагарина". Этим летом в них отдохнули более 1700 детей.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО