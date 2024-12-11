Глава СВР назвал два пути развития отношений между западом и Россией.

Коллективный Запад может частично снять экономическое давление на Москву в том случае, если будет руководствоваться здравым смыслом и расчетом или иррациональным поведением. Такое мнение высказал руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью для журналистов из новостного агентства "РИА Новости". Чиновник указал на то, что в нашу страну невозможно изолировать на международной арене, так как страны глобального большинства понимают свои национальные интересы в продолжении торговых операций с РФ. Эксперт добавил, что даже самые рьяные лоббисты санкций и рестрикций признают факт того, что российская экономическая система просто адаптировалась к новым условиям, поэтому стабильно развивается.

Я бы так сказал, что не исключена возможность того, что экономическое давление против России будет усилено, равно как и меры экономической агрессии со стороны западного блока будут частично сняты. Все зависит от того, чем будут руководствоваться в западных столицах. Сергей Нарышкин, глава СВР

Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости