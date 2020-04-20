Возбуждено уголовное дело после поджога храма Андрея Первозванного

Инцидент произошел в период с 29 по 30 октября.

Приозерская городская прокуратура организовала проверку по факту попытки поджога храма "Святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на острове в акватории реки Вуокса. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в период с 29 по 30 октября неизвестный совершил попытку поджога храма. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Подозреваемый разыскивается.

Фото: прокуратура Ленинградской области