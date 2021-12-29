35-летний водитель Renault Laguna при совершении обгона выехал на встречку. Там он столкнулся с Renault Logan под управлением 47-летнего петербуржца.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На 74 км автодороги "Южное полукольцо" Гатчинского района 10 марта в 19:15, 35-летний водитель Renault Laguna при совершении обгона выехал на встречку. Там он столкнулся с Renault Logan под управлением 47-летнего петербуржца.

В результате ДТП водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его пассажир 2011 года рождения в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Водитель Renault Laguna в состоянии средней степени тяжести и два его пассажира в тяжелом состоянии также были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

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