Возбуждено уголовное дело по факту ранения мирного жителяв результате обстрела украинских силовиков

В Донецке из-за обстрела ВСУ ранен 34-летний мирный житель.

Возбуждено уголовное дело по факту ранения мирного жителя в результате обстрела украинских силовиков. Об этом на YouTube-канале рассказал официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Надзорное ведомство устанавливает должностные лица, причастные к использованию запрещенных международными соглашениями оружия и методов ведения боя. Фиксируются доказательства обстрела в отношении гражданского мирного населения на Донбассе.

Рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Известно, что 30 ноября 2021 года военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры. Инцидент произошел по улице Лукьяненко на окраине города Донецка. данный населенный пункт находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате обстрела был ранен 34-летний житель.

В СК РФ полагают, что силы Киева намеревались либо совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа граждан, проживающих в ДНР. Таким образом украинские военные нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке страны, а также Меморандум к нему; положения Конвенции о защите мирного населения во время военных действий и Дополнительный протокол II. Ведется расследование по части 1 статьи 356 УК РФ. Петренко напомнила, что такие преступления не имеют срока давности.

Кабмин направит около 80 миллионов рублей на помощь пострадавшим в шахте "Листвяжная".

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России