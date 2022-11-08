Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних в Петергофе

До трагедии подростки отдыхали в Голицынском саду с родственниками.

В среду, 14 июня, Следственным отделом по Петродворцовому району Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу заведено уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних в Никольском пруду Петергофа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), после обнаружения тел девочек 12 и 14 лет сегодня днем, 14 июня, в Петергофе.

В настоящее время следователями совместно со следователями-криминалистами Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, при участии специалиста в области судебной медицины, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники, очевидцы произошедшего.

Уточним, что трагедия произошла около 17:00. Ранее подростки отдыхали в Голицынском саду с родственниками.

Видео: СК РФ по г. Санкт-Петербургу