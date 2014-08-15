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Вовк раскритиковала Пугачеву и обвинила ее в эгоизме

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По ее словам, певица позволяла себя много неприличных вещей.

Телеведущая Ангелина Вовк раскритиковала певицу Аллу Пугачеву и обвинила ее в эгоизме. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По словам Вовк, Пугачева позволяла себя много неприличных вещей. Она напомнила, что народ обожал певицу, а та любила себя и не думала о людях.

Раз она уехала, значит, с самого начала презирала нас. Не ожидала от нее такого поступка.

Ангелина Вовк, телеведущая

Ранее Вовк посоветовала Светлане Лободе петь в кабаре.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи

Теги: алла пугачева, ангелина вовк, критика, эгоизм
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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