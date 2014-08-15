Вовк раскритиковала Пугачеву и обвинила ее в эгоизме

Телеведущая Ангелина Вовк раскритиковала певицу Аллу Пугачеву и обвинила ее в эгоизме. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
По словам Вовк, Пугачева позволяла себя много неприличных вещей. Она напомнила, что народ обожал певицу, а та любила себя и не думала о людях.
Раз она уехала, значит, с самого начала презирала нас. Не ожидала от нее такого поступка.
Ангелина Вовк, телеведущая
Ранее Вовк посоветовала Светлане Лободе петь в кабаре.
Видео: YouTube / Эмпатия Манучи
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