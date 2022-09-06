Вован и Лексус показали пранк с членами австралийского парламента

Пранкеры показали неприличный жест парламенту Австрии.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) показали в ходе сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном экономическом форуме свое новое видео, в котором они общаются с членами одного из европейских парламентов. Они выступили перед депутатами Австрии как оппозиционеры, которые находятся в изгнании.

Блогеры зачитали фейковую новость о том, что для российских олигархов при помощи шпионов выкладываются редкие животные: ехидн, кенгуру и утконосов. В ходе заседания сенатор от местной партии зеленых Джанет Райс незамедлительно подтвердила свою осведомленность об этом вымышленном происшествии. Политик заметила, что в Вене сильно встревожены ситуацией в России, а также стараются оказать давление на власти страны ради усиления санкционного давления на Москву и ввода персональных санкций.

Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать приехавших украинцев воевать на родину.

Фото и видео: Восточный экономический форум

