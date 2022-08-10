Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать приехавших украинцев воевать на родину

Хосе Луис Мартинес-Альмейда поговорил с "Виталем Кличко".

Мэр испанского города Мадрид Хосе Луис Мартинес-Альмейда в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) объяснил, что город при необходимости готов депортировать приехавших с Украины мужчин на родину, чтобы те приняли участие в боевых действиях. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-аккаунте блогеров. Пранкеры говорили с европейским чиновником от имени мэра Киева Виталия Кличко. Он рассказал коллеге о том, что многие мужчины отправились в западные страны вместо того, чтобы сражаться за свободу Украины.

Несомненно, необходимо еще больше солдат для участия в боевых действиях против России. И Мадрид на сегодня обладает транспортными возможностями, если такая необходимость возникнет, для депортации. Хосе Луис Мартинес-Альмейда, глава Мадрида

Российские пранкеры подняли вопрос о возможности конфискации недвижимости россиян, которая находится в Мадриде. Глава города уточнил, что власти задействуют все необходимые ресурсы ради соблюдения европейских резолюций в отношении граждан РФ в Испании. При этом на текущий момент они не выявили дополнительное имущество, находящееся в собственности у россиян в Мадриде.

Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены отобрать недвижимость россиян.

Фото и видео: Telegram / Russiacalling (Вован и Лексус)