Восьмилетний мальчик довел до слез Якубовича на "Поле чудес"

Ребенок спел песню про женитьбу комара, чем рассмешил всех присутствующих в зале.

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович впал в истерику после выступления 8-летнего мальчика. Ребенок приехал на программу вместе со своей мамой Оксаной Кашневой из Самарской области.

Женщина изначально выделялась на фоне всех остальных участников программы. На съемки она пришла в русском национальном костюме с кокошником. Для ведущего и зрителей Оксана подготовила сюрприз – исполнила песню вместе со своим музыкальным коллективом. Однако на этом подарки не закончились. Вместе с ней приехал 8-летний сын, который подготовил отдельный номер. Мальчик спел песню про женитьбу комара. Якубович не смог сдержать слезы от смеха.

"Скажу тебе честно: за 30 лет я, пожалуй, редко получал такое удовольствие. Вот тебе планшет и вот тебе такой робот. Ты умница и молодец", - похвалили ведущий юного артиста.

Несмотря на яркий образ и запоминающееся выступление, Оксана не смогла правильно ответить на вопрос и проиграла в финале выпуска.

Ранее Леонид Якубович заявил, что все подарки на шоу "Поле чудес" съедают зрители.

Фото: кадр из программы "Поле чудес" на Первом канале