Леонид Якубович заявил, что все подарки на шоу "Поле чудес" съедают зрители

На днях передача отпраздновала 30-летие.

Капитал-шоу "Поле чудес", которое считается долгожителем отечественного телевидения, отпраздновало 30-летие. По сложившейся традиции участники программы преподносят ведущему Леониду Якубовичу подарки. В эфире "Доброго утра" на Первом канале Леонид Аркадьевич рассказал, что происходит с подарками после выключения камер.

По словам Якубовича, учет съедобных подарков не ведется. После съемок лакомства отдают зрителям, которые их съедают. Несъедобные и оригинальные экземпляры отправляются в музей "Поля чудес".

За 30 лет существования капитал-шоу Якубович получил немало презентов. Однако самым дорогим и ценным подарком ведущий считает портсигар, пробитый пулей. Эта вещь когда-то спасла жизнь бойцу. Тот боец подарил этот портсигар в программе в 1996 или 1997 году.

Также Якубович признался, что в каждом выпуске программы происходит что-то невероятное. Некоторые моменты вырезаются из эфира, однако атмосфера в зале всегда хорошая.

Съемки первого выпуска "Поле чудес" состоялись 25 октября 1990 года. Сама программа вышла в эфир 26 октября. Первым ведущим капитал-шоу был Владислав Листьев. С 1992 года его заменил Леонид Якубович.

Ранее Якубович прокомментировал смену ведущего шоу "Поле Чудес" на Первом канале.

Фото: Instagram / yakubovitch