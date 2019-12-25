8-летний мальчик на квадроцикле врезался в иномарку в Ленобласти

Днем 27 сентября в Киришском районе Ленобласти в аварии пострадал 8-летний мальчик. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.
Ребенок сел за руль квадроцикла. По предварительной информации, около 14:20 на подъезде к деревне Могилево он выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Passat.
Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. За рулем автомобиля была 51-летняя женщина. Как ребенок оказался на водительском кресле квадроцикла, предстоит выяснить полиции.
Ранее мы публиковали видео ДТП в Сестрорецке с велосипедом и иномаркой.
Фото: pixabay.com
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