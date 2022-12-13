Восемь проблемных домов Петербурга достроили за год

Так, ключи получили 2020 покупателей.

В Петербурге за 2022 год достроили восемь проблемных домов, которые входили в единый реестр проблемных объектов (ЕПРО). Об этом пишет "78.ru".

Так, ключи получили 2020 покупателей. Общий объем введенной жилплощади составил 75,8 тысяч кв. метров. В частности, готовы к использованию второй корпус ЖК "Парнас" на 540 квартир, два корпуса ЖК "На Заречной" этап на 828 квартир и ЖК "Шуваловский парк" на 236 квартир. Отмечается, что работы завершились на многоэтажной стоянке в ЖК "Светлый мир "Тихая гавань", рассчитанной на полтысячи парковочных мест.

К концу 2023 года Смольный рассчитывает достроить все дома из перечня ЕПРО.

Фото: Piter.tv

