  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире на проспекте Ударников нашли тело восьмиклассника
Сегодня, 10:22
472
nastya960

В квартире на проспекте Ударников нашли тело восьмиклассника

0 0

Криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга правоохранители выясняют обстоятельства смерти восьмиклассника. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Труп мальчика 2004 года рождения нашли в квартире на проспекте Ударников, где он и проживал. Тело нашли около пяти часов вечера 25 апреля. Криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти.

Тело находится в морге для установления причин смерти. Мальчик воспитывался в неполной семье, на учете в органах опеки и попечительства она не состоит.

Ранее на Piter.TV: На улице Бабушкина нашли труп в нижнем белье.
Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: нашли тело, проспект ударников, школьник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий