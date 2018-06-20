В квартире на проспекте Ударников нашли тело восьмиклассника

Криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга правоохранители выясняют обстоятельства смерти восьмиклассника. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Труп мальчика 2004 года рождения нашли в квартире на проспекте Ударников, где он и проживал. Тело нашли около пяти часов вечера 25 апреля. Криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти.

Тело находится в морге для установления причин смерти. Мальчик воспитывался в неполной семье, на учете в органах опеки и попечительства она не состоит.

Ранее на Piter.TV: На улице Бабушкина нашли труп в нижнем белье.

Фото: Piter.TV