На реставрацию ворот Великокняжеской усыпальницы потребуется 17 миллионов рублей

Подрядчиком станет строительная компания "Аркада".

В Петропавловской крепости отреставрируют отреставрировать ворота галереи Великокняжеской усыпальницы. На данные работы выделили 17 миллионов 130 тысяч рублей. Об этом стало известно из опубликованных данных на сайте госзакупок.

Подрядчиком станет строительная компания "Аркада", которая должна воссоздать воротное заполнение галереи Великокняжеской усыпальницы. В том числе должен быть воссоздан каркас металлических решеток и оград, декоративные элементы для крестов, ставен и дверных полотен.

После того, как на реставрацию даст разрешение КГИОП, подрядчик должен выполнить все работы в течение 180 дней.

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Фото: Piter.TV