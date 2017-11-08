Воронежцы восхитились необычными последствиями ДТП возле цирка

В социальных сетях появилось видео и фото последствий ДТП. На кадрах молодой человек по-джентельменски успокоил девушку.

Накануне, 7 ноября, в Воронеже на перекрестке возле цирка произошло обычное ДТП с необычными последствиями.

На перекрестке не разошлись два автомобиля "Митсубиси". За рулем одного автомобиля была девушка, за рулем второго молодой человек. Водители не пострадали, а машины получили незначительные механические повреждения. Очевидцы сняли на видео последствия аварии, что привело в восхищение жителей города. Сначала молодые люди разговаривали по телефонам, А потом молодой человек обнял девушку и успокоил ее.

Под размещенным видео пользователи восхитились поступком молодого человека:

Все правильно, чего теперь истерить.

Не жалей железо и так живём человек человеку враг!

В Воронеже вообще всегда очень сердечно!

Джентльмен. Хотя это слово не все помнят.

А потом в новостях напишут, что после аварии они поженились... Сдали свои авто и купили одну новый на двоих)

Видео и фото: ВК, Настоящий Воронеж