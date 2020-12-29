Воробьев рассказал, когда в Подмосковье отменят ограничения по COVID-19

Андрей Воробьев рассказал, какие показатели необходимы для отмены всех ограничений из-за коронавируса.

Глава Московской области рассказал, когда в регионе отменят ограничения по COVID-19. Информацией Андрей Воробьев поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Губернатор уточнил, что для снятия введенных ранее мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, число новых выявленных случаев заражения должно составлять менее 900 ежесуточно.

Что касается ограничений, по сути, они все сняты – бары, дискотеки… Не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике. Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Глава Подмосковья призвал жителей не участвовать в незаконной акции.

Фото: Вконтакте/Андрей Воробьев