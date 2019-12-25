Мужчина лишил воды 26 тысяч жителей Отрадного и получил удар током

Сотрудники аварийной бригады нашли злоумышленника без сознания, повисшим на двери. Скорее всего, он запутался в проводах, находящихся под напряжением. Пока рабочие бегали на соседнюю подстанцию, чтобы отключить электричество, мужчина сбежал.

Выясняются обстоятельства проникновения мужчины с кусачками на насосную подстанцию в Кировском районе Ленобласти. Он резал провода и потерял сознание, а после очнулся и cбежал. Как сообщил 47news, без воды остались 26 тысяч человек города Отрадное.

Дело в том, что неизвестный обрезал провода и электричество перестало поступать на насосную подстанцию. Также известно, что мужчина получил электрический удар, но после этого всё равно смог скрыться с места происшествия.

Как рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Александр Морозов, администрация выделила бензиновый генератор для аварийного запитывания насосной станции.

Также, как стало известно СМИ, сотрудники аварийной бригады нашли злоумышленника без сознания, повисшим на двери. Скорее всего, он запутался в проводах, находящихся под напряжением. Пока рабочие бегали на соседнюю подстанцию, чтобы отключить электричество, мужчина сбежал.

Накануне жители Красногвардейского района на некоторое время остались без электричества.

Фото: Pexels