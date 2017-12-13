Вор-эстет в синем шарфе ограбил "Розовый кролик"

В Петроградском районе полноватый мужчина с ножом украл из секс-шопа 900 рублей.

Еще один секс-шоп Петербурга затронула волна ограблений. В 20 часов вечера 16 февраля неизвестный вор в синем шарфе напал на офис “Розового кролика” в Петроградском районе.

Злоумышленник решил обогатиться в заведении с интимной продукцией на Каменноостровском проспекте,6. Продавщица описывает его как полноватого мужчину среднего роста в черной одежде. Лицо грабителя было замотано шарфом. Он угрожал ножом 33-летней сотруднице магазина, заставив отдать из кассового аппарата выручку. В общем счете вор забрал 900 рублей.Женщина не успела нажать на тревожную кнопку. В настоящее время оперативники проверяют записи с камеры видеонаблюдения.

Напомним, что серию краж из секс-шопов захватила Северную столицу с 4 февраля. В поле зрения грабителей попали Центральный, Московский и Петроградский районы. Преступления совершены разными личностями. Все вместе взятые злоумышленники вынесли не более 14 тысяч рублей из салонов.

