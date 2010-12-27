В России хотят ужесточить наказание за нарушение ПДД

Мнения экспертов разделились по этому поводу.

В России могут ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. В частности, МВД и Минтранс предлагают штрафовать на 500 рублей за превышение скорости на 10-20 км/ч. Также хотят ужесточить меры для водителей, которые ездят с нечитаемыми номерами. Их могут лишить скидки при оплате штрафа.

Стоит отметить, что мнения экспертов по этому поводу разделились. Одни считают, что это вопрос безопасности, другие уверены, что это ошибка. Об этом пишет издание ФБА "Экономика сегодня".

Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто поддерживает выдвинутую инициативу. Он напомнил, что ни в одной стране мира нельзя превышать скорость на 20 км/ч и при этом оставаться безнаказанным. Специалист уверен, что штраф в 500 рублей дисциплинирует водителей, и они еще несколько раз подумают прежде чем, выжать газ.

Нынешняя норма означает, что у нас в городах можно ездить до 80 км/ч, хотя есть требование и Венской конвенции, и ВОЗ — потому что в столкновении с пешеходом у последнего шансы спастись на 60 км есть, а на 80 - ни одного. Игорь Моржаретто

Замглавы Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков придерживается другого мнения. Он уверен, что прежде чем штрафовать людей, необходимо провести ревизию дорожной сети и убрать на федеральных трассах ограничение скоростного режима.

Камеры превратились из средства профилактики в инструментарий по зарабатыванию денег. Чем больше штрафов, тем лучше? Но это же тупиковый путь. Вячеслав Лысаков

Напомним, что штрафы за превышение скоростного лимита на 10 км/ч отменили в России с 2013 года. В конце прошлого года ведомствам поручили подготовить проект по возвращению этой нормы. Они должны быть выполнены до 1 марта.

Ранее мы писали, что более 70 пьяных водителей отловили в Петербурге за выходные.

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