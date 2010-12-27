Рыжий и небритый грабитель забрал у пенсионерки на Большеохтинском кладбище 2400 рублей

Пенсионерка в понедельник, 12 ноября, стояла у могилы на Зеленой дорожке погоста в первом часу дня.

Петербурженку, пришедшую на Большеохтинское кладбище, ограбил неизвестный мужчина 28-30 лет с ножом. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Пенсионерка в понедельник, 12 ноября, стояла у могилы на Зеленой дорожке погоста в первом часу дня. Неожиданно к ней подошел мужчина и наставил на нее нож примерно 10 сантиметров длиной и отобрал ее сумку, в которой было 2400 рублей. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Пенсионерка описала внешность злоумышленника: рыжеволосый, небритый, довольно худой, с впалыми щеками, одет был в джинсы и куртку без капюшона.

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Фото: pixabay