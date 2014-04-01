Военные отработали технику ликвидации морского десанта противника.

Вооруженные силы Украины провели учения на границе с Крымом. Об этом рассказали представители пресс-службы командования Объединенных сил ВС Киева. Мероприятия проводилось при участии инженерно-саперных подразделений, артиллерии и авиации.

Военнослужащие, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений. пресс-служба ВСУ

Украинский командующий Сергей Наев уточнил, что практически каждую неделю боевые резервы отрабатывают на черноморском побережье действия по противодействию высадке морского десанта предполагаемого противника, а также в случае необходимости - его полное уничтожение. В рамках проведенных учений расчеты развернули оборудование и подготовились к стрельбе. Вертолетчики тренировались в ликвидации целей в полете на малых высотах.

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