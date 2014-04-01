В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны силовиков

СЦКК: ВСУ выпустили по ДНР 34 мины.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны украинских силовиков. В общей сложности за 2 апреля ВСУ выпустили по территории 34 мины с калибром 120-мм. Такую информацию журналистам предоставил представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

С 7:10 по местному времени (совпадает с московским временем) под минометным огнем со стороны ВСУ находятся населенные пункты Спартак и микрорайон Октябрьский города Донецка. На данный момент противником выпущено 34 мины калибром 120 миллиметров. заявление ДНР

Эксперты напомнили, что ранее отправленные запросы об установлении более устойчивого режима прекращения огня в ДНР игнорируются Киевом.

Кедми: ДНР и ЛНР могут разбить всю артиллерию ВСУ за несколько часов.

Видео: TG / Военный обозреватель, Кавказское бюро