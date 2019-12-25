Волжский переулок получил современную систему освещения

Проезжую часть и тротуары освещают 11 современных светодиодных светильников, размещенных преимущественно на чугунных опорах.

В Волжском переулке завершилась реконструкция наружного освещения. Здесь установили чугунные опоры освещения с гармонирующими под архитектурный облик исторических зданий светильниками. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Проезжую часть и тротуары освещают 11 современных светодиодных светильников, размещенных преимущественно на чугунных опорах. На узком участке переулка применяется новая подвесная сеть со стилизованными под старину фонарями.

На сегодняшний день территорию Василеостровского района освещают более 17 тысяч светильников. Завершается реконструкция освещения в переулке Декабристов, на Камской улице, Университетской набережной.

Ранее две линии Васильевского острова освободили от воздушных линий электропередач.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению