Волонтерская служба Ask me SPb приняла на работу песика по кличке Изюм

Собака вместе с волонтерами ходит в одном отряде и помогает людям ориентироваться в пространстве.

В Петербурге пес по кличке Изюм стал волонтером службы Ask me SPb. Теперь собака помогает туристам ориентироваться в городе. Об этом сообщил глава городского комитета по туризму Сергей Корнеев в своем Telegram-канале.

Хозяйка животного является руководителем добровольцев. Изюм в один из дней не смог отпустить "маму" на работу и пошел за ней. Так пес и стал одним из членов команды. Изюм вместе с волонтерами ходит в одном отряде и помогает людям ориентироваться в пространстве.

Собака получили специальную униформу, которую он с удовольствием носит. Туристы, узнав дорогу, не спеша попрощаться с волонтерами, все хотят сделать снимки с уникальным работником.

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Фото: Телеграм / Сергей Корнеев