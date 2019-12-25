Большинство волонтеров Евро-2020 согласились помогать в проведении чемпионата в 2021 году

Проводить новый отбор волонтеров на чемпионат в 2021 году не планируют.

Почти все волонтеры Евро-2020, которые были отобраны в этом году, собираются принять участие в чемпионате в 2021 году. Такой результат показал опрос, который провели в мае этого года. Об этом Piter.TV рассказал руководитель волонтерской программы в Петербурге Александр Максимов.

Есть люди, которые отказались, но их примерно 1-2%. У кого-то учеба, у кого-то свадьба, у кого-то еще что-то. Но у нас в резерве более тысячи человек, поэтому мы все позиции будем закрыть из резерва.

На данный момент для организаторов важной задачей является сохранить нынешний состав волонтеров, который был отобран в этом году. Никакого дополнительного набора не планируется. Еще один опрос будет проводиться в сентябре 2020, после чего будет принято окончание решение о необходимости нового набора. Подготовка волонтеров начнется в феврале-марте 2021-го года.

На время "спячки" подготовки к будущему чемпионату по футболу многие добровольцы изъявили желание помогать врачам и горожанам. После того, как стало известно о переносе чемпионата, волонтерам предложили участвовать в различных социальных мероприятиях. Многие добровольцы на период пандемии решили сотрудничать с Центром городским волонтеров.

Мы должны были начать обучение волонтеров. 8 апреля должен был состояться тренинг для всех волонтеров Евро-2020, но, к сожалению, коронавирусная инфекция внесла свои коррективы, и нам пришлось отложить обучение на год.

Отбор заявок завершился в январе 2020-го года. Волонтеры были разделены на две группы ― городские и волонтеры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Они отличаются по своим обязанностям. Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков в аэропорту Пулково, на вокзалах, улицах и других объектах. Волонтеры УЕФА будут обслуживать болельщиков перед входом в стадион, работать с командами и представителями ассоциации.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах. Матчи в Петербурге были запланированы на 13, 17, 22 июня и 3 июля. В связи с пандемией коронавируса спортивное мероприятие перенесли на следующий год. Название чемпионата (Евро-2020) менять не будут.

Фото: vk.com/voleuro2020