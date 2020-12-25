Активисты зафиксировали рекламу наркотиков на домах в МО Невская Застава

Пропаганда наркотиков на зданиях выглядит в виде ссылки на telegram-канал или объявления о быстром заработке. отправить заявку в администрацию Петербурга можно самостоятельно.

Волонтеры движения "За мир без наркотиков" провели рейд в МО Невская Застава по устранению рекламы наркотиков. Активисты и жители искали подозрительные надписи на фасадах домов и отправляли фотографии на горячую линию. Пропаганда наркотиков на зданиях выглядит в виде ссылки на telegram-канал или объявления о быстром заработке.

Обязательно нужно указать коротко адрес, также нужно, чтобы было видно, на какой высоте находится сама надпись и где она расположена на здании, чтобы коммунальные службы могли ее легко найти. Ганна Морозова, организатор акции

Оформленная заявка отправляется на сайт администрации Петербурга, после чего коммунальные службы закрашивают надпись. Местные жители приняли участие в акции и научились самостоятельно регистрировать запрещенную рекламу.

Я часто присоединяюсь к подобным акциям, особенно по своему родному району, в том числе "Синяя птица", вот это тоже дело полезное. Я неравнодушно отношусь к распространению к распространению наркотиков по стране, по городу. Тем более неприятно видеть это на фасадах домов. Николай Соколов, местный житель

За два года работы общественного движения в Петербурге устранили около 900 надписей опасной рекламы. Организаторы отмечают, акции будут проводиться раз в месяц в разных районах города.

Видео, фото: Piter TV