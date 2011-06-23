Волонтеры ОНФ вывезли с Жемчужного пляжа 500 мешков с мусором

Общероссийский народный фронт организовал масштабную экологическую акцию на одном из самых красивых пляжей Красносельского района Петербурга.

Активисты-волонтеры ОНФ организовали экологическую акцию по сбору и уборке мусора на Жемчужном пляже в Красносельском районе. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Виталий Фатеичев отметил, что волонтеры собрали и вывезли более 500 мешком с мусором с пляжа и прилегающей лесополосы. Помимо этого волонтеры установили на пляже семь мусорных контейнеров.

По словам Фатеичева, местные жители присылали очень много обращений, возмущаясь тем, что пляж никто не убирает и он завален мусором.

"За первый день мы собрали около сотни мешков с мусором, участвовали более 30 человек, в том числе жители соседних домов. Но было очевидно, что этого недостаточно и мы продлили акцию на несколько дней. Совместными усилиями 50 волонтеров Народного фронта вместе с местными жителями собрали весь мусор, а это 500 мешков, погрузили в пухто и вывезли на свалку. Для удобства жителей на пляже установили семь мусорных контейнеров", - рассказал сопредседатель петербургского штаба ОНФ.

Также Виталий Фатеичев сообщил, что в ходе проводимых мероприятий выяснилось, что эта территория является бесхозной, то есть никому не принадлежит. И по закону, за такой землей должна следить местная администрация. Однако, выполняла она свои обязанности крайне неудовлетворительно — на территории то и дело возникали свалки, а мусорные контейнеры отсутствовали, как класс. В текущем году содержание пляжа легло на районный Жилкомсервис №1. Тот начал проводить уборку береговой линии и даже установил контейнеры, однако несмотря на то, что вывозят их регулярно, установлены они слишком далеко от пляжа, и с очаговыми свалками в прилегающей лесополосе ЖКС№1 не справляется.

Благодаря экологической акции Общероссийского народного фронта теперь с пляжа и из лесополосы вывезен весь мусор, и мусорные контейнеры установлены у береговой линии, для удобства отдыхающих на пляже и предотвращения возникновения стихийных свалок.