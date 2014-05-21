В Петербурге волонтёры Евро-2020 прошли вакцинацию

Были вакцинированы 275 волонтёров, которым требовалась прививка.

Волонтёры Евро-2020 прошли вакцинацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Были вакцинированы 275 волонтёров, которым требовалась прививка. Мобильный пункт был развернут на стадионе "Газпром Арена". Александр Беглов, губернатор Петербурга

Губернатор отметил, что сейчас темпы вакцинации наращиваются. Налажено взаимодействие с председателями садоводств. Выездные бригады работают по заявкам (должно быть не менее 40 желающих получить вакцину).

В городе развёрнута широкая и доступная сеть из 134 прививочных пунктов. Помимо этого, работают 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады.

Ранее Вишневский призвал обнародовать данные по количеству госпитализаций и больных COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.tv