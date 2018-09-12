  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вишневский призвал обнародовать данные по количеству госпитализаций и больных COVID-19 в Петербурге
Сегодня, 9:03
24
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Вишневский призвал обнародовать данные по количеству госпитализаций и больных COVID-19 в Петербурге

0 0

Раньше журналисты могли сравнивать количество госпитализаций и заболевших с данными прошлой недели.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский призвал губернатора Петербурга вновь публиковать статистические данные о количестве больных коронавирусом, госпитализаций, свободных коек и других показателей, связанных с COVID-19. Они перестали выходить с 3 июня 2021-го года.

Ранее Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции ежедневно предоставлял эти данные журналистам. Отметим, что оперативные данные могли отличаться от того, что публикует оперштаб. 

Вишневский предполагает, что перерыв в публикации связан с наступлением "третьей волны". 

Ранее на приостановку публикации статистики обратил внимание Piter.TV

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, оперативные данные, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии