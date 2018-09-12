Вишневский призвал обнародовать данные по количеству госпитализаций и больных COVID-19 в Петербурге

Раньше журналисты могли сравнивать количество госпитализаций и заболевших с данными прошлой недели.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский призвал губернатора Петербурга вновь публиковать статистические данные о количестве больных коронавирусом, госпитализаций, свободных коек и других показателей, связанных с COVID-19. Они перестали выходить с 3 июня 2021-го года.

Ранее Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции ежедневно предоставлял эти данные журналистам. Отметим, что оперативные данные могли отличаться от того, что публикует оперштаб.

Вишневский предполагает, что перерыв в публикации связан с наступлением "третьей волны".

Ранее на приостановку публикации статистики обратил внимание Piter.TV

Фото: Piter.TV