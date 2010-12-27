Активист "Весны" и штаба Навального Илья Гантварг задержан в Петербурге‍

Активного оппозиционера Гантварга задержала полиция за нарушение правил проведения митинга.

Петербургский активист Илья Гантварг задержан полицией. Молодой человек попал в поле зрения полиции в качестве одного из сторонников штаба Навального. Об этом сообщила Наталья Грязневич - участница движения "Открытая Россия", написав пост на странице в Facebook.

По сведениям члена нежелательной организации "Открытая Россия", Гантварг задержан за акцию памяти по погибшим в ТЦ "Зимняя Вишня", которую проводили в Северной столице. Организатором выступило движение "Весна". Мероприятие проводилось 28 марта на Марсовом поле. По другой информации, оппозиционер пойман в связи с еще не осуществленными планами совместного митинга с представителями штаба Навального. Оно должно состояться 5 мая, но разрешение властей пока что не получено.

Петербуржца забрали из квартиры в ночь на третье мая. Напомним, что ранее Илья Гантварг уже находился в отделении полиции. Его арестовывали на десять суток за акцию протеста, проведенную 28 января в Санкт-Петербурге. Задержанного обвиняют в нарушении правил проведения митинга и неповиновение властям. В настоящее время он находится в 78 отделении полиции по улице Чехова.

Фото: Facebook/Илья Гантварг

