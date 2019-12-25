Молодой водитель "Газели" погиб в аварии у Пикалево

Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Freightliner.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Бокситогорском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Бокситогорского района 20 декабря в семь часов вечера поступило сообщение о ДТП на 397-км автодороги "Вологда – Новая Ладога". На месте происшествия полицейскими было установлено, что 21-летний мужчина, управляя автомобилем "Газель", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Freightliner под управлением 53-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель "Газели" скончался на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью. Водителя второго грузовика госпитализирован с легкими травмами головы.

Ранее Volkswagen насмерть сбил женщину и столкнулся с двумя авто на Северном проспекте.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"