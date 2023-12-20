Volkswagen насмерть сбил женщину и столкнулся с двумя авто на Северном проспекте

Водитель иномарки был доставлен в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Вечером в понедельник, 18 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у дома №26 по Северному проспекту произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 22-летний водитель Volkswagen Bora, двигаясь в сторону проспекта Культуры, наехал на переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу женщину 1964 года рождения. Далее иномарка совершила столкновение последующим столкновением с двигавшимся впереди в попутном направлении ГАЗ-37054 под управлением собственника 1975 года рождения. Также авария затронула BMW-530d, за рулём которой находился водитель 1990 года рождения.

В результате женщина-пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель Volkswagen был доставлен в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что дорожный конфликт с водителем большегруза в Буграх стал уголовным делом.

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