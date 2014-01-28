Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об открытости политической системы России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".
Вот сложилось на протяжении нескольких уже избирательных циклов, что у нас четыре политические партии проходят, а здесь появилась пятая. Это говорит об открытости политической системы.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы
Также Володин заявил, что политическая система РФ выглядит более открытой, если сравнивать с США. Он уточнил, что в США только две партии удерживают власть более века и не допускают появление третьей партии.
Ранее Володин сообщил, что около 93 законопроектов будут рассмотрены Госдумой в октябре.
Видео: YouTube / Россия 24
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