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Володин заявил об открытости политической системы России

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Он также сравнил российскую политическую систему с американской.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об открытости политической системы России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Вот сложилось на протяжении нескольких уже избирательных циклов, что у нас четыре политические партии проходят, а здесь появилась пятая. Это говорит об открытости политической системы.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Также Володин заявил, что политическая система РФ выглядит более открытой, если сравнивать с США. Он уточнил, что в США только две партии удерживают власть более века и не допускают появление третьей партии.

Ранее Володин сообщил, что около 93 законопроектов будут рассмотрены Госдумой в октябре.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: выборы в госдуму, вячеслав володин, госдума рф
Категории: Новости России, Лента новостей,

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