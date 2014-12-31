Володин сообщил, что около 93 законопроектов будут рассмотрены Госдумой в октябре

Он также напомнил, сколько проектов было рассмотрено нынешним летом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что около 93 законопроектов будут рассмотрены в октябре. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, рассмотрением этих законопроектов займется Дума следующего созыва. Также Володин напомнил, что нынешним летом было рассмотрено 157 законов по итогам нескольких заседаний. 103 из них были направлены в рассылку в регионы.

Было совершенно очевидным, если только Дума не будет исполнять свои полномочия, причем эффективно, до конца их истечения, у нас после того, как придет новый состав депутатов, получится временной промежуток, когда не будет подготовленных к рассмотрению законопроектов. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Володин отреагировал на заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией.

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