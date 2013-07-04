Володин отреагировал на заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией

В Госдуме РФ оценили выпад украинского президента против Москвы.

Председатель Государственный Думы России Вячеслав Володин отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о полномасштабной войне с Москвой. В своем выступлении политик допустил возможность начала боевых действий с соседним государством. По мнению депутата ГД РФ, такая позиция Киева по меньшей мере вызывает недоумение и удивление. Об этом спикер ГД написал в своем Telegram-канале.

Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем. Вячеслав Володин, российский политик

Володин заметил, что подобных высказываний со стороны главы Украины становится все больше и больше. По мнению депутата, это говорит о том, что проблем у братьев-украинцев будет еще больше в дополнение к тем, с которыми им уже пришлось столкнуться.

Толстой напомнил о равенстве перед законом вне зависимости от ориентации.

Фото: Госдуму России