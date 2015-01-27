Володин: закон об отмене обязательного ТО должен заработать в 2022 году

По словам спикера Госдумы, решение коснется около 50 миллионов транспортных средств.

Закон об отмене обязательного техосмотра должен заработать в следующем году. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, все положительные заключения по документу уже получены. Володин уточнил, 20 декабря законопроект будет рассмотрен на Совете Думы, 21 декабря – во втором чтении, а на следующий день – в третьем.

Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснется около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев. Вячеслав Володин, спикер ГД

Законопроект об отмене обязательного ТО предполагает, что владельцы частных машин и мотоциклов должны будут проходить данную процедуру только при постановке на учет, если возраст транспортных средств более четырех лет, включая год изготовления. Обязательным ТО будет также для такси, автобусов, грузовиков и транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. В ноябре 2021 года нижняя палата парламента поддержала законопроект в первом чтении.

Ранее Госдума приняла законопроект о введении Fan ID.

Фото: kremlin.ru