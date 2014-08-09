Володин рассказал о вступающих в силу законах в октябре

Среди них бесплатная вакцинация и телевидение, а также закон о повышении финансовой грамотности населения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 октября в РФ вступят в силу несколько новых законов. Их перечень он опубликовал в своем Telegram-канале.

Бесплатная вакцинация. Граждане РФ смогут рассчитывать на бесплатные прививки, которые включены в национальный календарь, не только в государственных, но и в частных лечебных учреждениях.

Повышение зарплат военным. С начала следующего месяца на 3,7% повысятся заработные платы ряда сотрудников силовых ведомств: военнослужащих контрактной и срочной служб, полицейских, таможенников, пожарных и некоторых других.

Бесплатное телевидение. С 1 октября граждане РФ получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Ответственным за исполнение назначен Роскомнадзор.

Детские выплаты. Начиная со следующего месяца в России ежемесячные выплаты для семей с низким доходом в связи с рождением или усыновлением детей можно будет получить только наличными или на карту национальной платежной системы "Мир".

Полномочия РКН. Операторы по требованию ведомства будут обязаны передавать данные об абонентах, которые являются юрлицами и ИП: голосовые и текстовые сообщения, а также информацию об оборудовании.

Финансовая грамотность населения. Согласно нововведению, перед сделками с инвесторами россиянам необходимо будет пройти тестирование. В Госдуме считают, что это поможет повысит финансовую грамотность граждан, а также помочь им оценить риски до вложения средств.

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Фото: Госдума РФ