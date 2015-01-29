Володин предложил открыть рестораны "У дяди Вани" вместо McDonald's

Он считает, что зарубежные компании хотят заработать на российском сырье.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о закрытии ресторанов McDonald"s в России. Об этом он заявил на пленарном заседании.

Обсуждая уход из России западных сетевых компаний, Володин отметил необходимость защищать людей. По его словам, те компании, которые покидают страну, хотят заработать за счет российского сырья.

Вот "Макдональдс", 100% российское сырье, заявили о том, что они закрываются. Хорошо, закрывайтесь, но только завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Также Володин добавил, что рабочие места должны быть сохранены, а цены на продукцию необходимо снизить.

Ранее Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен в РФ под прикрытием санкций.

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