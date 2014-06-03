Депутат сформирует рабочую группу по изучению всех комментариев россиян о внедрении ковид-сертификатов.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин планирует изучить комментарии по законопроектам о QR-кодах. Об этом парламентарий написал в собственном Telegram-канале. Автор поста рассказал читателям о том, что будет организована работа по анализу полученных сообщений от пользователей, так как в одиночку он не сможет справиться с таким объемом. Спикер ГД признался в том, что не ожидал, что обращений будет так много.

За прошедшие 3 дня получил от вас огромное количество сообщений, где вы высказываете свое мнение по поводу внесённых правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах. Не ожидал, что их будет так много. Вячеслав Володин, депутат ГД

Напомним, что кабинет министров России 12 ноября внес в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест и проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Отзывы на документ оставили также представители региональных областных дум. На данный момент под соответствующей записью Володина на ТГ набралось уже более 600 тысяч комментариев. Их число регулярно увеличивается.

Володин: депутаты должны услышать мнение людей по законопроектам о QR-кодах.

Фото: Госдума России

