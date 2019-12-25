Володин: депутаты должны услышать мнение людей по законопроектам о QR-кодах

В Госдуме оценили большое внимание граждан к законопроекту о вводе ковид-сертификатов на общественном транспорте.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны услышать мнение людей по законопроектам о QR-кодах. Такое мнение политик высказал на пленарном заседании, прокомментировав комментарии о его посте в Telegram-канале. Он уточнил, что парламент получает много реакций по поводу возможного введения ковид-сертификатов в общественных местах и транспорте. Тему на собрании поднял представитель КПРФ Сергей Обухов. Коллега Володина сказал, что прочитал пост в ТГ "с восхищением".

Дальше, думаю, что вы меня поддержите, сказал о том, что нам важно услышать мнение людей. Обращений много, мы должны слышать. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Володин уверен, что если инициативы и решения населения, которые предлагаются к принятию в парламенте правильные и способны улучшить и скорректировать законопроект, то их следует принять. Он рассчитывает на то, что одобренный документ будет более эффективно решать проблемы граждан.

Володин назвал проект резолюции Конгресса США о Путине вмешательством в выборы 2024 года.

Фото: Госдума России