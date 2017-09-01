Волочкова оставила больного отца в пансионате

Волочков попал в пансионат после инсульта.

В понедельник, 22 октября, Анастасия Волочкова поделилась со своими фанатами фотографией совего отца в пансионате Петербурга "Опека". Соответствующая информация размещена в Instagram артистки.

Как же мне хочется сделать всё возможное, чтобы ему было легче... написала балерина

Напомним, что Волочков попал в пансионат после инсульта.

Отметим, что не все фанаты поняли такой жест Волочковой. Многие выразили недоумение по поводу того, что родной человек остался в пансионате один, вместо того, чтобы прибывать дома вместе с семьей.

Родителям больным и престарелым лучше с детьми, а не в пансионате и домах престарелых. Не имея того,что Вы,я бы никогда не оставила больного отца в другом городе пишут фанаты

Ранее мы сообщали о том, что Анастасия Волочкова пиарится на трагедии в Керчи

Фото:volochkova_art/instagram