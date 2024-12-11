Отмечается, что в Волгограде арендные ставки увеличились на 33%.

Волгоград занял первое место в России по росту цен на аренду жилья. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные "Циан.Аналитики".

Отмечается, что в Волгограде арендные ставки увеличились на 33%, до 24,9 тысячи рублей в месяц. Второе место в рейтинге заняла Москва, где аренда жилья подорожала на 26%, до 67,9 тысячи рублей. Тройку замкнул Екатеринбург с ростом на 24%, до 35,7 тысячи рублей. Также сообщается, что в топ-5 вошли Челябинск (+22%, до 26,6 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (+21%, до 41,9 тысячи рублей).

Ранее мы сообщали, что цены на квартиры в петербургских новостройках за год упали на 4,4%.

Фото: Piter.tv