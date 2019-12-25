Волейболист Алексей Спиридонов назвал ситуацию с эпидемией коронавируса клоунадой

По его словам, люди умирают каждый день и без коронавируса.

Волейболист уфимского "Урала" Алексей Спиридонов в интервью агентству "РИА Новости" рассказал, что думает о ситуации с эпидемией коронавирусом. Президент России Владимир Путин объявил, что режим нерабочих дней в стране будет продлен до 30 апреля.

"Ситуация с коронавирусмо? Клоунада какая-то. Я о таких строгих мерах. Чего сидеть дома-то? Люди каждый день умирают и без коронавируса. Но президент ввел такие правила, давайте их соблюдать. У меня вот дома дети, мне есть чем заняться. Жена боится коронавируса. Заставляет руки мыть, когда выношу мусор в своем дворе. При этом я не контактирую с внешним миром. Другое дело - когда ты живешь в многоквартирном доме, когда тронешь кнопку лифта, дверь подъезда и так далее. А чего бояться-то коронавируса? Я не боюсь. Мы все равно все рано или поздно умрем", - сказал Спиридонов.

Напомним, волейболист Алексей Спиридонов известен своим эпатажным поведением. Он неоднократно вступал в конфликты с известными спортсменами. В декабре 2019 года Спиридонов устроил драку на детском теннисном турнире, где играла его дочь.

Ранее Алексей Спиридонов рассказал, как относится к предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой обнулить президентские сроки.

Фото: VK / @volleyufa